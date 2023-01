Cattalini Terminais Marítimos prevê mais um ano e crescimento em 2023

Foto: Divulgação

As operações com granéis líquidos na Cattalini Terminais Marítimos em 2022 tiveram aumento de 18% em comparação ao ano anterior, informa a empresa. Foram mais de 5,1 milhões de toneladas movimentadas, contra 4,3 milhões de toneladas em 2021. Os resultados foram impulsionados, principalmente, pelas exportações de óleos vegetais e biodiesel e pelas importações de derivados de petróleo e soda cáustica.

A expectativa é que as exportações de óleos vegetais, etanol e biodiesel e as importações de derivados de petróleo (diesel/gasolina), metanol, soda cáustica e óleos vegetais aquecidos devam permanecer em alta em 2023. A projeção positiva é reflexo dos resultados operacionais registrados em 2022 e vem acompanhada da estratégia de melhoria contínua dos processos e investimentos em infraestrutura, tanto marítima quanto terrestre, que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados aos clientes.

“Recentemente a empresa investiu em dragagem a fim de assegurar calado no píer privativo, proporcionando que os navios atraquem com maior volume, reduzindo o custo de frete e aumentando a competitividade do Porto. Este é um importante investimento para a infraestrutura marítima, promovendo maior segurança, agilidade às operações e a satisfação dos clientes. Soma-se a esses investimentos, o esforço e a dedicação do nosso time, empenhado em oferecer sempre o melhor serviço”, afirmou José Paulo Fernandes, diretor presidente da Cattalini.

Em comparação com 2021, os embarques de biodiesel tiveram crescimento de 78% e de óleos vegetais de 30 %. Nas importações, a soda cáustica teve um acréscimo de 168% em relação ao ano passado e os derivados de petróleo (diesel/gasolina) um aumento de 21%.

Em 2022, outro destaque foi o início regular das exportações de biodiesel. “O Brasil sempre foi um grande produtor do produto, mas historicamente sua totalidade era consumida no mercado doméstico. Agora, empresas do segmento alocaram de uma forma mais regular os embarques do produto e a Cattalini apresenta-se como importante canal de escoamento do biodiesel nacional. Em igual importância, estão as importações de óleos aquecidos (óleo de palma, palmiste e estearina), uma categoria relevante que as empresas de líquidos, a exemplo da Cattalini, possuem hoje nas operações junto ao Porto de Paranaguá”, declarou Lucas Cezar Guzen, gerente comercial sênior da Cattalini Terminais Marítimos.

Representatividade

Atualmente, o Porto de Paranaguá representa mais de 60% de todo o óleo de soja embarcado pelo Brasil, tendo a Cattalini como seu principal terminal exportador. Nas importações, o metanol alcança maior relevância, com Paranaguá representando mais de 70% das operações de todo o Brasil e, igualmente, a Cattalini sendo o maior canal de escoamento do produto.

“Somos referência em movimentação de granéis líquidos e o Porto de Paranaguá tem uma grande representatividade neste segmento, mostrando a importância dos contínuos investimentos que tanto a autoridade pública quanto a iniciativa privada têm feito para tornar o Porto e as empresas que aqui estão cada vez mais competitivas”, avaliou Lucas Guzen.

Entre janeiro e dezembro de 2022, as mercadorias movimentadas nos Centros de Tancagem da empresa foram transportadas por 105.427 caminhões, sem filas ou atrasos. O quantitativo é 17% maior que o verificado em igual período de 2021. Pela ferrovia, foram 4.751 composições operadas, uma queda de 29% em comparação ao mesmo intervalo de 2021.

Em 2022, 291 navios atracaram no píer privativo da Cattalini Terminais Marítimos, número semelhante ao verificado no período anterior.