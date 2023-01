Restrição de veículos pesados na BR-277 será mantida em fevereiro, inclusive no Carnaval

Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) e a empresa pública Portos do Paraná, participaram nesta segunda-feira (30) da reunião com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre as obras na BR-277, na altura da Serra do Mar.

Foi decidido que será mantida a restrição de tráfego pesado em finais de semana na BR-277, em fevereiro, inclusive no Carnaval. Segundo os órgãos, a medida foi adotada com sucesso em janeiro e ajudou a dar mais trafegabilidade para moradores e turistas que se deslocam entre a Capital e as praias.

A restrição inicia nas sextas-feiras, no sentido Litoral, nos domingos e segundas-feiras ocorre no sentido inverso, no retorno a Curitiba. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na BR-277 entre o km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio) nos próximos quatro finais de semana (3 a 6, 10 a 13, 17 a 21 e 24 a 27). No carnaval a restrição será na sexta, no sábado, na terça e na quarta.

A rodovia é federal e estava sob gestão privada em uma concessão feia pelo Governo do Estado. A concessão acabou em novembro de 2021, depois de 24 anos, e os governos não conseguiram definir a continuidade da gestão e de uma nova concessão.

DER e DNIT vem dividindo as tarefas desde os desmoronamentos ocorridos no ano passado. O Estado faz a manutenção nos km 39 e 41 e a União, no km 42. A previsão é terminar as obras até o início de abril, mas liberar todas as pistas e liberação total das pistas até o dia 25 de fevereiro.

Confira como será a organização do tráfego nos finais de semana:

Sexta-feira – 14h à 0h – bloqueio no sentido Paranaguá

Domingo – 14h à 0h – bloqueio no sentido Curitiba

Segunda-feira – 6h às 12h – bloqueio no sentido Curitiba

Confira como será a organização do tráfego no Carnaval:

Sexta-feira – 14h à 0h – bloqueio no sentido Paranaguá

Sábado – 6h às 18h – bloqueio no sentido Paranaguá

Terça-feira – 10h às 22h – bloqueio no sentido Curitiba

Quarta-feira de Cinzas – 6h às 14h – bloqueio no sentido Curitiba