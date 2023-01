Matinhos recebe autorização para limpeza de rios e canais

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu nesta segunda-feira (30), a autorização para o município executar a limpeza de rios e canais. das mãos dos representantes do IAT (Instituto Água e Terra).

A ordem de serviço será assinada nesta terça-feira (31). A autorização do IAT é válida até 30 de janeiro de 2025. Assim, será possível fazer o controle de cheias e erosão a partir do desassoreamento de canais de macrodrenagem na cidade.

A Prefeitura informa que dependia dessa autorização para executar o serviço de limpeza dos canais.

Segundo o parecer técnico n.° 023/2023, as atividades terão duração prevista de 12 meses. A elaboração foi fundamentada nos documentos que constam no processo e-Protocolo e outras complementações exigidas.

Entregaram a autorização ao prefeito o diretor de Saneamento e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro; o chefe regional do Escritório Regional do Litoral, Altamir Hacke; e a bióloga Jéssica Jasinski.

A reunião ainda foi acompanhada pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Sérgio Cioli. Pelo Legislativo Municipal, estavam os vereadores Leandro Bertotti (Pode) e Leleu (União).

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos