TRANSMARINE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA. torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença Prévia – LP, com validade de 28/01/2026, para a atividade de armazenamento e atividades auxiliares dos transportes no endereço Avenida Senador Attilio Fontana, 4711 – Parque São João – 83212-250 – Paranaguá/PR..