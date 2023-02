Assinada ordem de serviço para construção da nova ponte de Valadares

Projeto inclui revitalização da passarela construída na década de 1990 | foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Instituto Água e Terra (IAT) concedeu nesta terça-feira (31) para a prefeitura de Paranaguá a licença ambiental simplificada para a construção da nova ponte da Ilha dos Valadares. Em seguida, foi assinada a ordem de serviço que permite a instalação do canteiro de obras por parte da Construtora Serra da Prata, empresa que venceu a licitação para a execução do empreendimento.

O edital da nova estrutura foi elaborado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e o prazo para conclusão é de 540 dias, 18 meses. O investimento é de R$ 13,4 milhões, sendo R$ 11,7 milhões do Estado e contrapartida municipal de R$ 1,9 milhão.

A reestruturação da atual passarela contempla a expansão da estrutura em concreto armado, com uma área total de 2,1 mil metros quadrados, e a reformulação do complexo já existente, com área de 1,14 mil metros quadrados. O pacote prevê ainda pavimentação, calçamento, instalação elétrica, sinalização, paisagismo e placa de comunicação visual.

Valadares é o maior bairro de Paranaguá, onde vivem cerca de 30 mil pessoas, quase 20% da população do município. Até agora, a ligação com o continente é através da passarela e por uma balsa, por onde é feita a passagem de veículos. A estrutura atual atende apenas pedestres e ciclistas.

AMPLIAÇÃO – A nova ponte será feita em concreto armado e terá 294 metros de extensão, conectando a Ilha dos Valadares ao Mercado Nilton Abel de Lima.

Além disso, o projeto também contempla a revitalização da atual passarela, a Antônio José Sant’Anna Lobo Neto. Essa estrutura foi construída na década de 1990, com largura de 2,55 metros, sendo o único acesso terrestre que ligava a parte continental de Paranaguá à Ilha dos Valadares. Em maio de 2003, a prefeitura fez a ampliação lateral da passarela em mais de 4 metros.

Em 2018, as estacas de fundação ganharam reforço e, em 2020, foi necessário outra obra para o reforço estrutural das lajes do tabuleiro e das vigas longarinas com fibras de carbono. Agora, neste novo projeto, será feita revitalização e ampliação da passarela, com a restauração completa da ponte.