60 autores lançam livro sobre a ditadura militar no Paraná

“Vozes da Resistência” traz revelações não contadas pela história oficial do Paraná

Aluízio Palmar, oganizado do livro, em ato no dia 31 de março de 2023 em Foz do Iguaçu

Sessenta ex-militantes da resistência à ditadura militar no Paraná decidiram “descomemorar” os 60 anos do golpe de 1964 de uma forma diferente.

Cada um escreveu sobre sua participação na luta em defesa da democracia. O resultado é um conjunto de relatos em que os autores trazem à luz fatos acontecidos durante o período sombrio da ditadura, reunidos em um livro que será lançado no próximo dia 14, em Curitiba.

Na obra, os moços e moças dos anos 60, hoje médicos, advogados, jornalistas, professores, dentistas e sociólogos relembram as lutas do movimento estudantil e no campo e as greves dos bancários e a dos pedreiros.

“Vozes da Resistência” é um livro escrito com estrelas e sangue nos olhos, pois fala dos sonhos e ardores de mudanças, mas também, fala das prisões e torturas. Finalmente, o livro “Vozes da Resistência” revela uma Curitiba e um Paraná que sofreram apagamento pela história oficial.

Livro “Vozes da Resistência, Memórias da luta contra a ditadura militar no Paraná”

Projeto e organização: Aluízio Palmar

450 páginas

Editora Banquinho – Curitiba

Lançamentos

Dia 14 de maio

10h Teatro da Reitoria da UFPR

19h Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFPR