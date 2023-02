Cinema na Praça chega a Paranaguá e Morretes nesta semana

Fotos: Leonardo Sguarezi/SECOM

A carreta do Cinema na Praça, que integra as atividades do Verão Maior Paraná, chega esta semana aos municípios de Paranaguá e Morretes.

As sessões gratuitas acontecerão em frente à Estação Ferroviária de Paranaguá, nesta quinta (2) e sexta-feira (3).

Em Morretes, as apresentações foram marcadas para dois locais: em frente à Estação Ferroviária, no sábado (4), e na Praça Comendador José Ribeiro de Macedo – Porto de Cima, no domingo (5).

Os filmes desta temporada de “cinema na praia” são “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. As sessões acontecem sempre às 19h e 21h e estão sujeitas a cancelamentos se chover.

Na próxima semana, última desta temporada no Litoral, será a vez de Antonina e novamente Matinhos receberem as sessões.

Os filmes são concedidos pela Motion Picture Association of America – associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood. A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que toda a família tenha acesso à programação.

Esta semana

02/02 – Paranaguá – Em frente à Estação Ferroviária

03/02 – Paranaguá – Em frente à Estação Ferroviária

04/02 – Morretes – Em frente à Estação Ferroviária

05/02 – Morretes – Na Praça do Porto de Cima

Próxima semana

09/02 – Antonina – Esquina das ruas Zung Sui Shen e Antônio O. Mendes – Bairro Barigui

10/02 – Antonina – Avenida do Samba. Em frente à escadaria da Igreja São Benedito

11/02 – Matinhos – Estacionamento do Supermercado Caopi – Bairro Cohapar

12/02 – Matinhos – Praça Dante Luiz Júnior – Balneário Caiobá