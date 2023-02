Paranaenses dominam lista de prováveis diretores da Itaipu

Depois de anunciar Enio Verri como diretor-geral brasileiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, precisa escolher mais cinco nomes para a diretoria da empresa.

Segundo o jornalista Adilson Borges, do site Iguassu Newstur, todos os cinco principais candidatos às vagas são paranaenses e serão escolhidos após decisão do presidente Lula e da deputada federal Gleisi Hoffmann. Leia a reportagem, que o Correio publica sob autorização:

Verri, que se elegeu deputado federal pelo PT, tomou posse nesta quarta-feira (1º). Ele deve renunciar ao mandato para ser diretor-geral brasileiro, substituindo o vice-almirante Anatalício Risden, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para ocupar a Diretoria Administrativa surgiram os nomes de dois iguaçuenses: da funcionária de carreira da Itaipu Silvana Vitorassi e do ex-vereador do PT Fernando Duso. O escolhido assume no lugar do contra-almirante Paulo Roberto da Silva Xavier.

Já Carlos Carboni é o mais provável candidato para assumir a Diretoria de Coordenação, sucedendo o general Luiz Felipe Kraemer. Carboni, natural de Capanema, sudoeste do Paraná, é ligado ao PT e à deputada Gleisi.

Luiz Fernando Delazari é cotado como novo diretor jurídico no lugar de Mariana Favoreto Thiele, empregada da casa. Para a Diretoria Técnica, o nome escolhido deve ser do empregado de carreira Fernando Menezes no lugar de David Krug, que também pertence ao quadro de pessoal da Binacional.

O ex-ministro das Comunicações no Governo Dilma Rousseff, e ministro do Planejamento no Governo Lula, Paulo Bernardo é o nome mais forte para assumir a Diretoria Financeira, no lugar de André Pepitone da Nóbrega.

Os nomes da nova gestão da Itaipu Binacional precisam ser publicados no Diário Oficial da União (DOU). A escolha da Diretoria de Itaipu é uma prerrogativa do presidente da República, que deve prestigiar a posse dos diretores em Foz do Iguaçu, no dia 15 de fevereiro. O mandato vai até fevereiro de 2026.

Texto: Adilson Borges Lago / Iguassu Newstur