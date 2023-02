BR-376 volta a ser interditada em Guaratuba

A BR-376 voltou a ser totalmente interditada na altura do km 669, em Guaratuba, desde a primeira hora desta quinta-feira (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição ocorreu por causa do alto volume de chuva dos últimos dias, que pode causar novos deslizamentos.

Para quem vai no sentido de Santa Catarina, o bloqueio dos veículos ocorre no km 662, no posto da PRF, em Tijucas do Sul.

Para quem viaja no sentido de Curitiba, o bloqueio é feito km 1 da BR-101, na praça de pedágio em Garuva (SC).

Por volta das 6h30, a fila de veículos nos dois locais era de 12 quilômetros. Ás 7h35, era de 11km no sentido Santa Catarina e de 14,5 km no sentido Curitiba.

Ainda não há previsão de liberação, informaram a PRF e a concessionária Arteris Litoral Sul.