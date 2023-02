Vôlei de Praia tomou conta das areias no Verão Maior Paraná

Foto: Clóvis Santos / Paraná Esporte

A 1ª etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia encerrou no domingo (29) na Arena Caiobá. A competição foi organizada pela Federação Paranaense de Voleibol (FPV) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e integrou as competições esportivas dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN) inseridos no Verão Maior Paraná.

O evento aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de janeiro e contou com a participação de 147 duplas, divididos em três categorias masculinas e femininas: sub-17, sub-19 e adulto; master 40+ feminino, 45+ masculino e 50+ masculino. Além destas, uma categoria especial foi criada para o evento: a de policiais militares e bombeiros, masculino e misto.

O Secretário de Estado do Esporte, Helio Wirbiski, esteve presente neste domingo e acompanhou os jogos. “É o último final de semana com os postos fixos da operação do esporte no litoral. Atendemos presencialmente mais de 700 mil pessoas e o balanço é muito positivo. Nós buscamos realizar um círculo virtuoso economia, turismo, esporte e todos os órgãos do governo e conseguimos. O Litoral do Paraná está pujante, um dos melhores do Brasil”, afirma.

Para a diretora técnica do vôlei de praia da Federação Paranaense de Voleibol, Rafaela Leu, destacou a parceria de mais de três anos entre a FPV e o governo do Paraná. “Dentro dos Jogos de Aventura e Natureza nós trouxemos o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, onde não só as duplas do Paraná podem participar, mas também de outros estados. Aqui temos atletas de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro”, afirma.

A dupla campeã feminina sub-17 foi Eduarda Bonamigo e Gabriela Campos, da cidade de Dois Vizinhos. No masculino, a dupla Mateus Antonelo e Henrique Veiga, da cidade de Dois Vizinhos e Curitiba, respectivamente, ficaram com a primeira colocação. Na categoria sub-19 a dupla masculina que esteve no lugar mais alto do pódio foi Luiz Vitor Guerezi e José Vodzicki , da cidade de Dois Vizinhos; e a dupla feminina foi Letícia Nicolas e Gabriela Pereira, de Curitiba.

A dupla de Curitiba Letícia Mara Nicolas e Gabriela Neidert Pereira, ambas com 16 anos, foram as primeiras campeãs do Circuito, na categoria feminino sub-19. Elas venceram a equipe de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. “Muito orgulho da gente, do técnico, nós saímos de um quarto lugar para um primeiro, então isso mostra que temos potencial e soubemos ter a cabeça para ganhar”, celebra Letícia. “A estrutura da competição está de parabéns, com quatro quadras, a arbitragem apitando certinho, eu gostei bastante”, completa.

A parceira Gabriela destaca o clima entre os atletas, a torcida presente e a praia. “Foi difícil, foi suado, mas só a sensação de estar numa final já era uma grande conquista para gente, e foi dando tudo certo. Tudo está muito bem estruturado, o pessoal ali fora participando, as arquibancadas, curtimos bastante”, afirma a atleta.

O atleta Luiz Vitor Guerezi, de Dois Vizinhos, no sudoeste paranaense, foi campeão na categoria sub-19, junto com seu parceiro José Vodzicki. “A gente treina diariamente na cidade e agora no final do ano não paramos de jogar. No início de 2023 começamos os treinos mais pesados para tentar um bom resultado aqui na competição e conseguimos”, comemora Guerezi. “O JAN tem uma grande importância para a gente. Nós jogamos em duas categorias para sempre melhorar, tanto que no adulto não jogamos muito bem, e veio a nossa final no sub. A gente não é acostumado a treinar na praia, então o vento às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas é sempre uma experiência a mais que a gente tem”.

A dupla campeã feminina na categoria adulto foi Aline Lebioda e Cassiane Souza, de Curitiba. No masculino foram Gabriel Zuliani e Felipe Cavazin, da cidade de Maringá. No master feminino 40+ a dupla campeã foi Marianne Malvezzi e Julia Harmatiuk, do município de Curitiba. No master masculino 45+ foi Atalício da Cunha e Eduardo Gabardo, já no master 50+ foram Atalício da Cunha e Adriano da Costa.

Na categoria de policiais e bombeiros masculino a dupla a alcançar o lugar mais alto do pódio foi Fernando Almagro e Jackson Castro, da cidade de Londrina. E na categoria mista a dupla foi Denis Schwab e Bruna Schwab, do município de Colombo.

O policial militar Fernando Almagro, do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, conta que resolveu participar de última hora e que foi prazeroso disputar os jogos na praia. “Poder aproveitar essa estrutura que o Governo do Paraná e a Federação fornecem para o Circuito Paranaense é fora de série, porque geralmente os campeonatos não tem uma estrutura tão boa como essa. Então poder participar, jogando com o pessoal profissional e eles terem pensado na gente também, nós ficamos muito felizes”, complementa Fernando.

Fotos: Clóvis Santos/ Paraná Esportes