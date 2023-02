BR-376 é liberada em Guaratuba após vistoria

Foto: Arteris Litoral Sul

O trecho do km 669 da BR-376, em Guaratuba, foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta quinta-feira (2). O trecho havia sido interditado à 0h40 devido ao risco de desmoronamentos.

A Arteris Litoral Sul informa que a liberação foi tomada com a avaliação e confirmação da concessionária de que o trecho possui condições estruturais favoráveis para a passagem segura de veículos.

O tráfego está sendo conduzido pelas equipes e viaturas operacionais da Polícia Rodoviária Federal com apoio da Arteris Litoral Sul. Neste momento, o trecho do km 669 possui duas faixas liberadas no sentido norte (Curitiba) e uma no sentido sul (Florianópolis).

A concessionária informa que seguirá acompanhando o volume das chuvas na região e, caso seja necessário, em parceria com a PRF, irá decidir sobre novos bloqueios emergenciais, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.