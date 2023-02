Hoje é o Dia Mundial das Áreas Úmidas

Texto e fotos: Maria Wanda de Alencar Ramos e Célia Cristina de Lima Rocha

O Dia Mundial das Áreas Úmidas (World Wetlands Day) foi instituído com a finalidade de estimular a realização, por governos, instituições, organizações da sociedade civil e grupos de cidadãos, de ações e atividades que chamem a atenção da sociedade para a importância dessas áreas. No ano de 2023 o tema da campanha será: “é hora da restauração das área úmidas”, objetivando a sensibilização das pessoas em relação à preservação das área úmidas.

Criado na década de 1990 pelo Comitê Permanente da Convenção Ramsar, em homenagem ao dia da adoção da Convenção pelos países partes em 02 de fevereiro de 1971, na cidade iraniana de Ramsar. O Brasil assinou a convenção em 24 de setembro de 1993, tendo entrado em vigor com a publicação do Decreto n.º 1.905 de 16 de maio de 1996.

E O QUE SÃO ÁREAS ÚMIDAS?

São ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanentes ou periodicamente inundados ou com solos encharcados. As águas podem ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de plantas e animais adaptados à sua dinâmica hídrica.

QUAL A IMPORTANCIA DESSAS ÁREAS?

Estas áreas são repletas de vida e importantes para:

A manutenção do clima – grande parte do carbono terrestre está armazenado nos manguezais;

Purificação das águas – as áreas úmidas eliminam poluentes;

Garantia de emprego – um bilhão de pessoas depende das áreas úmidas para seu sustento, no litoral paranaense grande parte da população;

Desenvolvimento econômico – as áreas úmidas aportam 40 bilhões de dólares em serviços essenciais a cada ano;

Soberania alimentar – por ser fonte de pescado, arroz, algas e diferentes outros alimentos;

Fonte de água – absorvem e armazenam água;

Lazer – estas áreas atraem milhões de pessoas para a recreação e o contato com a natureza;

São inumeráveis os benefícios e a importância deste ambiente para a continuidade da vida.

A Área de Proteção Ambiental – APA de Guaratuba e o Dia Mundial das Áreas Úmidas

O território da APA de Guaratuba tem grande parte envolvida em áreas de baixas altitudes incluída na lista de Zona Úmida em 2017 pelo Ministério do Meio Ambiente, como Sítio Ramsar.

Os “Sítios Ramsares” possuem reconhecimento internacional, e são empregados como um dos principais instrumentos para proteger áreas úmidas e habitats aquáticos importantes para a conservação de diversas espécies, principalmente aves migratórias.

Dispor de um sítio Ramsar em nosso ambiente, representa muitos benefícios, tais como a possibilidade de projetos para a melhoria desta área, de modo a incentivar o turismo ambiental na região, aprofundamento de pesquisas científicas, valorização dos produtos produzidos na APA, por meio da certificação, é mais um instrumento de estímulo à produção sustentável. Além da melhoria dos repasses de ICMS Ecológico aos municípios que integram este habitat. Além disso, a classificação também permite prioridade na implementação de políticas governamentais e reconhecimento público, tanto por parte da sociedade como por parte da comunidade internacional.

Portanto, conhecer as nossas riquezas, vocações e potencialidades e desenvolvê-las é condição essencial para crescermos enquanto seres humanos que somos: capazes de garantir renda e qualidade de vida para o conjunto de sua população e, consequentemente, para a sociobiodiversidade.