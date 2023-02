Fernanda Monteiro é indiciada por morte no trio Águia e defesa pretende “restabelecer a verdade”

Imagem: RPC / G1 Paraná

A secretária municipal de Educação de Guaratuba, Fernanda Estela Monteiro, foi indiciada por homicídio doloso por causa do acidente em que morreu a DJ Laurize Oliveira e Ferreira, em dezembro de 2022. Também foram indiciados Luis Alexandre Barbosa, Sidnei José dos Santos e Makaiver Sabadin de Lara. O Ministério Público pode ou não oferecer denúncia contra eles.

A DJ Laurize, como era conhecida, caiu do trio elétrico Águia, da empresa de Fernanda Monteiro, durante a Parada da Diversidade, no último dia 15 de novembro em Curitiba. Ela bateu num fio de telefonia que cruzava a rua Lysimaco Ferreira da Costa, no Centro Cívico, na esquina da avenida Cândido de Abreu e caiu do alto do trio.

A profissional de 43 anos teve traumatismo craniano após o impacto com o asfalto. Os socorristas tentaram reanimá-la durante 30 minutos, mas ela não resistiu e foi declarada morta dentro da ambulância,que seguia em direção ao Hospital do Cajuru.

Segundo o inquérito, a empresa de Fernanda Monteiro teria informado que a altura do trio elétrico era de 4,95 metros em vez dos 5,40 metros reais. Se fosse a altura informada não teria havido o acidente, diz o inquérito policial.

Por causa da altura excessiva, a empresa contrata pessoas que levantam os fios de energia e de telefonia, enquanto os artistas e técnicos que estão em cima têm de se abaixar. Segundo a Polícia isso é irregular.

O Correio do Litoral procurou Fernanda Monteiro e um contato próximo, na terça-feira (31). Recebemos a informação de que eles tiveram acesso ao processo somente no final da tarde do dia anterior e que o advogado da família iria divulgar uma nota. Até o momento, não foi divulgada.

O Correio apurou que a defesa de Fernanda Monteiro vai justificar que outros três trios que estavam na parada têm as mesmas características, e que os trios da empresa operam em todo o Brasil, sem acidentes. Inclusive em Guaratuba, onde há muitos anos são contratados para o Carnaval, o Ano Novo e diversos eventos da Prefeitura.

O trio Águia é citado como uma das atrações nos materiais de divulgação do Carnaval organizado pelo Município de Guaratuba. A prática de levantar fios e se abaixar nos cruzamentos das ruas é muito comum nos eventos que acontecem na avenida 29 de Abril e nunc foi registrado um acidente. “No processo vamos restabelecer a verdade”, disse a fonte.

Com informações do G1 Paraná e da Banda B