BR-376 volta a ser interditada na tarde desta quinta-feira

Em virtude da continuidade das chuvas na região de Guaratuba, a concessionária Arteris Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiram bloquear, de forma preventiva, o tráfego na altura do km 669 da BR-376/PR, nesta tarde de quinta-feira (2).

A retenção dos veículos é realizada no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul/PR no sentido sul, no km 671 e no km 1 da BR-101, em Garuva/SC, para quem vem de Santa Catarina. A possível liberação dependerá de condições climáticas favoráveis.

A concessionária informa que segue acompanhando o volume das chuvas na região de Guaratuba para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.

A concessionária seguirá informando as condições de tráfego no local, bem como as rotas alternativas na região, para que motoristas possam programar suas viagens, em seu perfil oficial no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.