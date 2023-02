Requião Filho defende protocolo de proteção às mulheres

Assim como já estabelecido na Espanha, proposta pretende criar formas de auxílio às mulheres vítimas de abuso e agressão, em casas noturnas, espaços de lazer públicos ou privados

Foto: Eduardo Matysiak

O deputado estadual Requião Filho (PT) encaminhou esta semana uma solicitação ao Governador Ratinho Júnior para que implemente no Paraná um protocolo de proteção às mulheres, em espaços públicos e privados. A ideia, inspirada no caso de violência contra à mulher que chocou o mundo do esporte recentemente envolvendo nomes famosos do futebol brasileiro, tem como objetivo dar uma resposta rápida de auxílio às vítimas, assim como já ocorre na Espanha.

“Nossa sugestão é para que se ampliem os canais de denúncia, bem como se ofereçam espaços de acolhimento com a adoção de um protocolo que atenda prontamente às vítimas, com funcionários treinados nas casas noturnas para identificar situações de perigo e auxiliar com rapidez. É dever do Estado manter a segurança da sua população e não há como fechar os olhos para o grande número de abusos sofridos pelas mulheres. Assim, pode e deve o Estado do Paraná ser pioneiro no Brasil e implantar um protocolo como este”, explicou o parlamentar.

Na Espanha

O protocolo No Callem foi implementado em Barcelona em 2018 para combater agressões sexuais e violência machista em espaços de lazer da cidade, como discotecas e bares. Cerca de 40 locais da capital catalã aderiram ao protocolo, que foi reativado no fim de 2022 depois da pandemia. Os locais recebem treinamento e acompanhamento, a fim de aplicar medidas específicas para combater a violência machista. Barcelona não é um caso isolado. Há um protocolo semelhante em toda a Catalunha, e também em cidades como Madri e Pamplona.