Incêndio em supermercado causa susto no Centro de Guaratuba

Um incêndio na panificadora do supermercado Smaniotto Gourmet, na avenida 29 de Abril, no Centro de Guaratuba, assustou moradores e provocou o bloqueio da rua, na madrugada desta sexta-feira (3).

Não houve vítimas e as chamas foram rapidamente contidas,sem atingir todo o estabelecimento comercial.

Por volta das 3h30, o Corpo de Bombeiros, que fica perto do local, foi acionado para atendimento de um princípio de incêndio no mercado Rede Smanioto, em Guaratuba.

No local as equipes verificaram que o incêndio estava confinado na área de panificação, nos fundos do mercado, atingindo 80 m2 dos 600 m2 da edificação.

O atendimento ocorreu com apoio de sete viaturas, envolvendo, ao todo, 14 bombeiros.