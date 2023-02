Sobe para 21 o número de pontos impróprios ao banho

Bandeiras nas praias indicam as condições de cada local

O 7º Boletim de Balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (3) pelo Instituto Água e Terra (IAT), aponta que, com chuvas constantes, segue aumentando o número de locais impróprios ao banho no Litoral do Paraná.

Agora são 21 locais onde se deve evitar entrar na água, 2 a mais que na semana passada e 7 a mais que há 3 semana. Do total, 10 ficam em praias onde desembocam rios e canais de drenagem.

Do total, 9 locais reprovados são em Guaratuba, 1 a menos que na semana passada. Matinhos agora tem 3 pontos impróprios, Pontal do Paraná, 2, e a ilha do Mel (Paranaguá), também 2.

Os locais de banho em rios e baía foram todos reprovados: os 3 em Morretes e os 2 de Antonina.

Já na Costa Oeste (praias artificiais no reservatório de Itaipu) e Costa Norte (Primeiro de Maio) todos os pontos estão aptos para banho e recreação.

Este é o sétimo Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias e vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. O resultado é sinalizado nas praias com bandeira azul ou vermelha.