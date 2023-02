Guia Amarela da Prefeitura de Pontal agora é gratuita

Foto: Prefeitura de Pontal

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, apresentou a nova Guia Amarela a empresários do ramo imobiliário da cidade, na manhã desta sexta-feira (3), em seu gabinete. Também estavam presentes os vereadores Ezequiel Tavares, Juvanete Pereira e Elinete Guimarães.

A Guia Amarela da Prefeitura é o documento inicial para construir, ampliar e até adquirir um imóvel. Através dela que se saberá o potencial construtivo do imóvel e se a construção será liberada ou não.

Ela determina por exemplo qual o tamanho do lote mínimo, a altura máxima do pavimento, a taxa de ocupação máxima, taxa de permeabilidade, recuo frontal mínimo, afastamento mínimo das divisas. Ela também mostra quais os usos adequados, permissíveis e proibidos para determinado imóvel.

Antigamente, para emitir a Guia Amarela de um imóvel o proprietário precisava ter a matrícula atualizada, fazer a solicitação via protocolo. Isso gerava custo, tempo de ir até a prefeitura e o processo era demorado.

Conforme explicou o prefeito, nesta gestão a Guia Amarela passou a ser feita pela Internet e agora é gratuita.

Como gerar a guia amarela em Pontal do Paraná:

Acesse o endereço do CTMGeo de Pontal do Paraná

No canto superior esquerdo digite a inscrição imobiliária ou o cadastro do imóvel que deseja fazer a consulta de viabilidade.

Em seguida clique em “Consulta de Viabilidade”.

Escolha o tipo de documento: “Edificação” (para construção) ou “Parcelamento” (para desmembramento).

Será liberada a sua guia.