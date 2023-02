Duplas sertanejas levam milhares a shows nas praias

O penúltimo fim de semana de atrações no Litoral do Paraná começou com shows lotados e milhares de veranistas acompanhando as duplas sertanejas João Bosco & Vinícius, em Matinhos, e Maria Cecília & Rodolfo, em Pontal do Paraná, nesta sexta-feira (3). Com públicos cativos após anos de estrada, todos cantaram juntos diversos sucessos que marcaram o sertanejo universitário, do qual as duplas são grandes expoentes.

Integradas às ações do Verão Maior Paraná, as duas apresentações encerraram a primeira noite do quinto final de semana consecutivo de shows gratuitos no Litoral paranaense. Uma iniciativa do Governo do Estado, com patrocínio privado e apoio das prefeituras dos dois municípios — que dão suporte na segurança do público e no fluxo do trânsito —, os shows apresentam grandes nomes da música nacional.

Fotos: Clovis Santos

MATINHOS – Tocando pela primeira vez em Matinhos, João Bosco & Vinícius embalaram uma multidão de fãs que cantaram junto os hits de quase 30 anos de carreira. “Nós já estávamos com saudades de voltar para essa região. Temos acompanhado a agenda dos nossos amigos que também passaram por esse palco, como Fernando e Sorocaba e César Menotti e Fabiano”, conta João Bosco.

“Destacar o Governo do Estado por essa estrutura belíssima, impecável. Começar o ano assim, com energias renovadas, todo mundo a fim de muita festa. Esse foi o intuito dessa noite”, complementa Vinícius.

Moradora de Matinhos há um mês, Tatiane, de 29 anos, já assistiu aos shows de Eduardo Costa e Leonardo nas areias de Caiobá, e estava ansiosa pelo show desta sexta. “Muito boa a estrutura. Aqui o espaço é amplo, não é apertado, o pessoal na beira da praia fica bem confortável, é bem melhor”, afirma.

João Luis, morador de Matinhos há 41 anos, elogiou a estrutura montada neste ano na cidade. “Está tudo muito bom, a segurança, os shows, a estrutura. Hoje até paguei um rapaz para trabalhar no meu lugar para poder ‘fugir’ e assistir o show com a minha esposa”, contou João.

Passando o final de semana em Matinhos, Paulina, moradora de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estava ansiosa para assistir o show da dupla João Bosco & Vinícius. “Tem que aproveitar. Está bem legal”, ressaltou Paulina.

Fotos: Gilson Abreu / AEN

PONTAL DO PARANÁ – As poucas gotas de chuva que caíram em Pontal do Paraná antes do show não afastaram o público do casal de sertanejos Maria Cecília & Rodolfo. Foi a primeira vez que eles se apresentaram na cidade litorânea. “O Paraná mora no nosso coração. Foi o primeiro estado que recebeu as nossas músicas quando a gente começou a nossa história, e voltar a esses shows de verão, é muito bacana. A galera está num clima lá em cima, de férias”, disse Maria Cecília. “O governo estadual proporcionar isso para a população é maravilhoso, ainda mais depois da pandemia, a gente poder se reunir, estar com o público de novo, é sinônimo de felicidade.”

“Tocamos de tudo. Cantamos todos os sucessos que fazem parte dos nossos 15 anos de carreira, além de músicas novas de dois EPs que gravamos recentemente e sucessos de amigos da música. Tem de tudo um pouco”, contou Rodolfo.

Luiz Carlos Silveira, de 55 anos, é autônomo e mora em Pontal do Paraná há 22 anos. Ele foi um dos primeiros a chegar e garantiu o lugar na grade. “Estou acompanhando desde o primeiro show. Vim, gostei, a estrutura é muito boa, tem segurança, policiamento, posto médico, não vi problema nenhum”, disse ele. “Não lembro de ver shows assim aqui na cidade. Movimenta o comércio e traz turistas para cá. Já encontrei diversos conhecidos de cidades distantes e que estiveram aqui por causa do show.”

A psicóloga Bianca Tatiane Araujo, de 28 anos, veio de São José dos Pinhais, na RMC, com o filho, a mãe e uma amiga. Primeira vez assistindo aos shows, ela aprovou o que viu. “Tem bastante policiamento. Isso incentiva a cultura, o pessoal que não tem muito acesso consegue participar. É muito interessante para valorizar tanto o comércio local quanto a estrutura da cidade”, afirma Bianca.

A fã Nicielen Schila, de 17 anos, veio de Ponta Grossa só para assistir o show. “Meus pais me apresentaram a dupla há mais de 10 anos, nasci e cresci escutando as músicas deles”, conta, logo após conseguir uma foto e autógrafo dos sertanejos. Ela veio com a mãe, recém operada da coluna, mas que não podia perder a chance de assistir a dupla no Paraná junto com a filha e o marido. “A cadeirinha tá lá esperando, um pouco eu sento, um pouco eu fico em pé, e assim vai”, disse a mãe Nicilaine Schila.

“Isso incentiva o pessoal do Interior a vir para o nosso Litoral, curtir não só o banho na praia, mas essas ações bacanas que o Governo do Estado está promovendo”, complementa o pai Juliano Schila.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES – Neste sábado, Maria Cecília & Rodolfo tocam no palco montado na praia de Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal, o show fica por conta de Santiago, da dupla com Guilherme, que não pode comparecer devido a uma cirurgia. A apresentação acontece na estrutura montada no Centro de Eventos do Balneário Marisol.

Mais um final de semana de apresentações está programado para acontecer em Matinhos e Pontal do Paraná, com a banda Ara Ketu e grupo Sempre Tem se revezando entre as cidades. Já tocaram nos palcos do Verão Maior Paraná César Menotti & Fabiano, Jeann & Julio, Edson & Hudson, Eduardo Costa, Antony & Gabriel, Alemão do Forró, Leonardo, Bruno & Barretto, Fernando & Sorocaba, Dell Cavalini, Quinteto S.A., Pedro Paulo & Alex e Sambô.

VERÃO MAIOR PARANÁ – Sob coordenação da Secretaria de Esportes, o Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.