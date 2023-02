TCP investe em mais de 15 projetos em leis de incentivo fiscal

A empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá contribuiu nos setores da saúde, educação, cultura e esportes

Catedral Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá | foto: Divulgação

A TCP – empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá – aportou 17 projetos sociais por meio das leis de incentivo fiscal em 2022. Os programas contemplam crianças, adolescentes e idosos; iniciativas voltadas à saúde e educação; além de projetos que envolvem cultura e infraestrutura.

Todos são segmentos que proporcionam mais qualidade de vida à comunidade. Segundo Patrícia Cobra, gerente de assuntos administrativos da TCP, “as prioridades são projetos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e da Lei Rouanet que, de alguma forma, impactem a comunidade de Paranaguá e Curitiba, principalmente crianças em situação de vulnerabilidade ou que precisem de auxílio”.

A prática de aportes é antiga na TCP. De 2007 até o momento, a empresa já aportou 46 projetos por leis de incentivo. Entre as parcerias de longa data, estão as com os hospitais Pequeno Príncipe e Angelina Caron, estabelecidas há quase 10 anos.

Projetos culturais também fazem parte do aporte, como é o caso do III Festival Cultural de Pessoa com Deficiência, promovido pelo Coletivo Inclusão, uma organização sem fins lucrativos de Fazenda Rio Grande (PR). A instituição busca promover a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente pessoas com deficiência. O festival irá contemplar oficinas e espetáculos, nos quais mais de 300 pessoas com deficiência serão impactadas.

Outra iniciativa aportada é o projeto Marco Zero, que busca restaurar uma das igrejas mais antigas do País, a Catedral Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá. Também foi feito o aporte à Filarmônica Antoninense, que é responsável pelo atendimento de mais de 2 mil crianças e adolescentes do litoral paranaense.

Para a promoção de iniciativas voltadas ao esporte, a TCP também apoiou, em 2022, 3 projetos dedicados ao Futsal, Vôlei e Handebol. O mais recente é o “Vôlei para Todos”, que visa fortalecer o trabalho desenvolvido na Novo Esporte Litoral Paranaense. A atividade funciona como instrumento de desenvolvimento e de construção de valores para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Segundo Patricia Cobra, “a TCP tem um compromisso com o desenvolvimento sustentável de Paranaguá e região, por isto é tão importante apoiar ações que agreguem resultados diretos para toda a comunidade”.