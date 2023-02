Afoxé encerra eventos em louvor a Iemanjá, N.S. do Bom Sucesso e N.S de Navegantes

Na última quinta-feira, 2 de fevereiro, foi o dia de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes e de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

A data também marca eventos da cultura do Litoral do Paraná. Um dos eventos que se referem a essa data é a Festa Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira de Guaratuba. Começou no dia 19 de janeiro, em frente à Igreja que leva o nome da padroeira da cidade.

O tema deste ano é Maria, mãe da evangelização. O tema remete à tradição de reconhecer Maria como a primeira evangelizadora e à Nova Evangelização que está sendo realizada pelo papa Francisco, que busca ir ao encontro das necessidades das pessoas e do mundo de hoje.

Os eventos na igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso vão até este dia 5 de fevereiro, com novena, missas e também apresentações, shows, comidas, brinquedos e, não poderia faltar, os bingos com prêmios.

Em Paranaguá, na Ilha dos Valadares, a Festa em Louvor à Nossa Senhora dos Navegantes começou no último dia 27 e também vai até o domingo.

Todos os dias, acontecem as novenas, a partir das 19h15, seguida da quermesse e dos shows artísticos. Haverá duas procissões: a procissão luminosa, na noite de sábado (4) e a procissão marítima, a partir das 10h da manhã de domingo.

Após a procissão, será servido o churrasco, na Praça Ciro Abalém, com apresentações do Fandango e do Boi de Mamão. As apresentações são do Grupo Mandicuera, que vai lançar seu novo CD: “Viva o Boi de Mamão”. Depois tem o bingo e o sorteio do show de prêmios.

Para encerrar o domingo de espiritualidade e cultura, a partir das 16h, tem a concentração do Afoxé Filhos de Iemanjá, em frente à Igreja São Benedito, no Centro Histórico de Paranaguá.

O evento atrai os devotos de Iemanjá, povos de terreiros de matriz africana, capoeiristas e quem tem interesse na cultura brasileira e afro-brasileira. Vêm pessoas de todo o litoral, da Região Metropolitana e do interior. A saída será às 17h com o toque do sino da Igreja. A procissão segue com canções populares que remetem aos acontecimentos da história.

As pessoas levam flores e pedidos durante a procissão. Há várias paradas: na Igreja da Matriz, no Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, no Pelourinho e na Estátua de Iemanjá.

O percursos do Afoxé tem o objetivo de resgatar a história dos negros em Paranaguá, ressaltando os pontos turísticos e a história peculiar de cada local onde acontecem as paradas, com homenagens, atos de orações, benzimentos, rezas, e louvores através de cantigas

No Instituto Histórico e Geográfico acontece um dos momentos mais importantes do Afoxé, em frente ao Pelourinho, um dos poucos ainda erigidos no país, onde há uma lavação com água de cheiro, orações e cantos em homenagens aos escravos e todos os antepassados.

São esperadas pessoas de todas as religiões e até sem religião. O evento acolhe todo e qualquer participante que goste da cultura, artes e músicas. Para participar deve apenas vestir o branco, que simboliza a paz. Não é permitido o uso de bebidas alcoólicas.