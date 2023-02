Morretes tem Carnaval da Maré com Bloco e Bonecos neste domingo

O Bloco dos Bonecos do Carnaval da Maré convida a comunidade de Morretes e todo litoral, para a festa, que acontece na tarde deste domingo (5), depois de dois anos sem os desfiles, bailes e brincadeiras na cidade.

Os bonecos gigantes e a banda estarão no Coreto da Praça Lamenha Lins, a partir das 14h. Famílias e blocos também farão a festa, que abre o carnaval 2023 no Litoral do Paraná.

O evento faz parte da Mostra de Artes Circuito da Maré, aprovada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem o patrocínio da Copel, sendo contemplado no programa Paraná Cultural da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Estado do Paraná.

O Circuito da Maré conta com o apoio das prefeituras de Morretes, Antonina e Paranaguá. Em Paranaguá esteve nesta sexta-feira (3), na Rua da Praia, em Antonina, foi na noite deste sábado (4), no Jequiti.