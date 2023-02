Imagem de roubo em Morretes pode ajudar a prender assaltantes

Câmeras de monitoramento de um mercado filmaram um assalto ocorrido na noite desta sexta-feira (3), no Centro de Morretes.

As imagens mostram os dois assaltantes. Um deles saca e aponta uma arma para os funcionários que estão atrás do balcão e pega o dinheiro e uma lata de cerveja que havia fingido que iria comprar e deixou em cima do balcão. O outro vigiava em volta e pega outra lata, antes de fugir. Eles saem e os funcionários vão logo em seguida atrás, a tempo de vê-los entrar em um carro.

Após ver as imagens e receber as informações das testemunhas, a Polícia Militar realizou buscas e localizou o veículo, estacionado em frente a um bar, na mesma cidade.

Foi feita a abordagem dos frequentadores do bar e explicado o motivo da ação. Um homem se apresentou como proprietário do automóvel e disse que não tinha nada a ver com o roubo, pois apenas havia dado carona para o irmão da sua companheira (Juliano Cesar Freire dos Santos, de 23 anos) e um amigo dele, não sabendo que a dupla havia praticado o crime.

O dono do carro afirmou aos policiais militares que não sabia o paradeiro dos criminosos. Em vista disso, ele e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Morretes para prestar mais esclarecimentos.

Os dois homens que cometeram o assalto ainda não foram localizados. Quem souber alguma informação que possa ajudar a localizá-los pode telefonar para Polícia Militar (190) ou para o Disque Denúncia (181).