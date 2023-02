Homem agride esposa e filho de 3 meses, que é levado ao HRL em estado grave

Um homem foi preso em Guaratuba depois de agredir a esposa e o filho de 3 meses de idade. O bebê foi levado em estado grave para o Hospital Regional do Litoral (HRL), em estado grave.

A agressão aconteceu na manhã de sábado (4), no bairro Carvoeiro. A mulher, de 24 anos, contou aos policiais que o marido, de 35, após uma discussão, a agrediu com socos no rosto e na cabeça e atirou uma vassoura na sua direção. Ele ainda deu um soco na cabeça do bebê, provocando o afundamento do seu crânio.

A criança foi levada inicialmente para o Pronto Socorro Municipal e em seguida foi levado com o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que tem sua própria equipe médica, para o Hospital Regional, em Paranaguá.

Após duas horas de buscas pelo bairro, o acusado de cometer as agressões foi localizado, preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.