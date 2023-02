Público vibra com Maria Cecília & Rodolfo e cantor Santiago em shows gratuitos

Foto: Clóvis Santos / Secretaria de Esporte

Mais um fim de semana com shows gratuitos no Litoral paranaense movimentou milhares de moradores e veranistas. Neste sábado (4), foi a vez da dupla Maria Cecília & Rodolfo animarem o público de Matinhos, após passarem, na sexta, por Pontal do Paraná cidade que recebeu Santiago, da dupla com Guilherme – que não pode comparecer devido a uma cirurgia.

O secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, ressalta que todos os eventos transcorreram bem, após um amplo planejamento. “O saldo é muito positivo. A intenção do governador Ratinho Junior foi criar esse círculo virtuoso entre esporte, cultura, segurança, e os shows serviram para atrair muita gente, beneficiando a economia do Litoral. Conseguimos estender para fevereiro, com as associações comerciais e prefeitos muito satisfeitos com os resultados”, explica Wirbiski.

Integradas às ações do Verão Maior Paraná, as apresentações fecharam a programação cultural do fim de semana, o quinto consecutivo de shows gratuitos no Litoral paranaense. Uma iniciativa do Governo do Estado, com patrocínio privado e em parceria com as prefeituras dos dois municípios — que dão suporte na segurança do público e no fluxo do trânsito —, os shows apresentam grandes nomes da música nacional. Todas as atrações iniciam a partir das 20h.

O repórter fotográfico Clovis Santos captou o público no show em Matinhos , do prefeito Zé da Ecler aos paratletas que participaram dos eventos da Secretaria de Esporte

MATINHOS – Tocando no palco montado na faixa de areia ampliada após o projeto de Revitalização da Orla de Matinhos, o casal sertanejo Maria Cecília & Rodolfo emocionou o público com os sucessos dos 15 anos de carreira. “O Paraná foi o primeiro estado que recebeu as nossas músicas. O público está num clima lá em cima, de férias”, disse Maria Cecília. “Muito bom o Governo do Paraná oferecer isso para a população, depois de uma pandemia, que ficamos distantes. Agora, poder se reunir, estar com o público de novo, é muito bom.”

A professora da rede estadual de ensino, Juceni Regina, de 58 anos, lembra a importância de trazer atrações culturais e esportivas para o Litoral. “É fundamental para a economia, o turismo, para trazer a população de outros municípios para Matinhos, fomentar o comércio, trazendo atrativos a noite. Esse período de férias, que está quase acabando, com esses shows, está sendo uma maravilha”, afirmou.

Segundo o músico Airton Antônio Junior, de 71 anos, um dos pontos fortes da programação é que ela foi pensada para atrair todos os públicos. “São atrações que atendem todas as idades. Eu conheci a dupla Maria Cecília e Rodolfo pela minha filha e virei fã”, comentou.

Reportagem fotográfica Gilson Abreu/AEN em Pontal do Paraná

PONTAL DO PARANÁ – O cantor Santiago, que se emocionou durante a apresentação, pode contar com o público para ser a sua segunda voz na noite deste sábado em músicas como “Mentira de Amor”, “Azul” e “Chovendo Estrelas”. “Nossa primeira vez aqui em Pontal do Paraná, é uma satisfação muito grande. Eu, Santiago, levando o nome da nossa dupla, meu irmão passou por uma cirurgia. Ele está bem, já se recuperando, e estamos aqui para trazer o melhor da nossa música nesse verão maravilhoso. Ficamos muito felizes de termos sido convidados”, destaca o cantor, que é segunda voz na dupla.

“O pessoal trabalha tanto o ano inteiro e precisa de um entretenimento, uma diversão, e a família do Paraná e de toda a região gosta muito disso. Essa iniciativa é muito boa, está de parabéns.”

Thaís Gabriele Cavassim, de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, passa o fim de semana em Pontal e um dos objetivos era assistir a apresentação. “Eu já estava sabendo que teria o show. Achei a estrutura excelente, bem organizada, muito bom esses eventos que estão acontecendo no Litoral, ainda mais gratuito, o mais importante”, diz. “Muita gente está vindo para o Litoral para assistir os shows”, lembrou ela.

CAPRICHADO – Nelson Zagulski, de Curitiba, veio a trabalho ao Litoral com a família e está aproveitando as atrações do Verão Maior Paraná. “O dono da casa que eu estou trabalhando me falou que teria o show, e como eu curto sertanejo, vim e gostei bastante. Tá bem caprichado, tudo perfeito”, ressalta Zagulski. Ele afirma que frequenta bastante as praias de Santa Catarina, o que deve mudar depois do que viu nas praias paranaenses. “Isso é muito bom para o Paraná. Acompanhei as obras que foram feitas em Matinhos, e que continue assim, cada vez melhor”, complementou.

A pipoqueira Renata Salviano Machado mora em Pontal do Paraná há 8 anos e está vendendo pipoca doce e salgada desde o primeiro show na cidade. “Acompanhei os shows trabalhando. O movimento está bom, porque antes as pessoas se concentravam na Praia de Leste e outros balneários, e agora estão vindo para cá. Ajuda os comerciantes, o pessoal que tem casa aqui”, comenta Renata. “Tudo que é para o povo se divertir, desestressar, tem que continuar.”

Quem também curtiu muito foi o casal Fernanda de Oliveira e Adeilton da Silva, que vende chopp no centro de eventos. “Estamos aqui desde o início dos shows. Para a gente, que é comerciante, é ótimo esse movimento”, disse Fernanda. “Estrutura show de bola, para nós aqui do Litoral foi sensacional, ajuda a trazer turistas, movimentar o comércio”, complementou Adeilton.