UFPR lança edital para ingresso em Matinhos, Pontal do Paraná, Jandaia e Palotina

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), lança, nesta segunda-feira (6), um edital do Processo Seletivo Simplificado para ingressar em quatro campus avançados: Matinhos, Pontal do Paraná, Jandaia e Palotina. Os cursos e as vagas disponíveis serão informados no edital.

Os interessados devem atentar para o prazo de inscrições: ele inicia na data da publicação do edital e termina em 15 de fevereiro. O curto período deve-se à proximidade do início das aulas, em 20 de março. A iniciativa inédita visa aumentar a eficiência na ocupação das vagas ofertadas pela Federal do Paraná.

De acordo com o professor Renato Bochicchio, diretor da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi, desde 2016 os campi e setores da universidade no interior e no litoral acompanham uma tendência de queda na procura dos cursos de graduação. O gestor pontua que o fenômeno atinge a maioria das universidades públicas brasileiras.

“Esse comportamento é multifatorial, podendo ser, em parte, explicado pela perda progressiva de renda da classe trabalhadora; aumento exponencial de oferta de cursos EaD de baixo custo de faculdades particulares; ataques simbólicos severos às universidades e à ciência em anos anteriores; saturação de empregabilidade e baixa remuneração de parte das profissões dos cursos ofertados”, esclarece.

O reflexo desse processo, segundo o gestor, resulta em um número significativo de cursos com excedentes de vagas desocupadas. “O problema atinge muitos cursos da capital, e parte importante das graduações ofertadas em quatro dos cinco campi da UFPR fora de Curitiba”, afirma Renato.

Segundo o pró-reitor de Graduação e Educação Profissional, professor Julio Gomes, a ação poderá vir a ser estendida a todos os setores da UFPR nos próximos anos. O docente celebra a união de esforços envidados na realização do projeto. “Agradeço a todos os envolvidos na discussão e na elaboração do processo que, em um prazo muito reduzido, permitiu viabilizar a iniciativa. Ela constitui uma experiência de simplificar e diversificar os processos de ingresso na Universidade, com o objetivo de ocupar o maior número possível de vagas oferecidas.”

Os gestores, docentes e técnicos que participam da equipe responsável pela iniciativa partiram do entendimento de que há contingente acumulado de estudantes que têm interesse pelos cursos de graduação dos campi e setores da instituição no interior e no litoral – e que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova é um canal de acesso a cursos de graduação com vagas remanescentes.

O diretor da Integra destaca o compromisso da UFPR em produzir políticas para fortalecer internamente a democratização do acesso ao ensino superior e minimizar impactos dos ataques às universidades públicas brasileiras ocorridos nos últimos anos.