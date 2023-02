MPF pede na Justiça a suspensão do corte da restinga em Matinhos

Imagens da retirada da restinga em dezembro de 2022

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão pela Justiça do corte de restinga em Matinhos. A notícia é da RPC e do site G1.

A ação foi proposta pela procuradora da República Monique Checker na última quarta-feira (1º). A RPC teve acesso aos documentos e informa que o MPF pede a anulação de três autorizações de corte pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Em dezembro, o Ibama suspendeu a licença e determinou a interrupção do corte que estava sendo feito com máquinas escavadeiras (PC). O corte continua suspenso.

O corte feito em Matinhos, segundo o governo estadual, foi motivado pela quantidade de espécies exóticas, que não pertencem àquele ecossistema. O MPF, porém, disse que não houve uma distinção entre plantas nativas e exóticas quando todas foram arrancadas.

Em nota encaminhada ao Correio do Litoral, o IAT informa que vai esclarecer que está sendo feita a recuperação e ampliação da área de restinga e que não ocorre dano ao meio ambiente. Leia:

NOTA INSTITUTO ÁGUA E TERRA

O Instituto Água e Terra (IAT) vai esclarecer ao Ministério Público Federal (MPF) que não há dano ao meio ambiente a recuperação e ampliação da área de restinga no Litoral do Paraná. Pelo contrário, o IAT reforça que a área de vegetação nativa ao longo dos 6,3 quilômetros da Orla de Matinhos será ampliada em quase cinco vezes ao final do projeto.

A proposta prevê que a nova vegetação será composta apenas por espécies nativas, o que fará com a área de restinga com espécies típicas da região passe dos atuais 15,9 mil metros quadrados para 75 mil metros quadrados.

Outro ponto relevante é que a ação de substituição dos pontos vegetativos pelo Governo do Estado foi cuidadosamente planejada e contou com colaborações da comunidade e da sociedade civil organizada.

Redação do Correio com informações do G1 e RPC