Abertas as inscrições para a UFPR em Matinhos, Pontal do Paraná, Jandaia e Palotina

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), abriu, agora às 12h15 as inscrições o edital do Processo Seletivo Simplificado para ingressar nos campus de Matinhos, Pontal do Paraná, Jandaia e Palotina.

São 572 vagas em 22 cursos. Confira:

Podem se inscrever todos aqueles que realizaram o Enem em uma das seguintes edições: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ou 2015. Não há provas, nem taxas para pagar.

As inscrições deverão ser realizadas até as 17h do dia 15 de fevereiro de 2023. A lista de classificação será divulgada no dia 17 de fevereiro.

As aulas começam no dia 20 de março.

Para se inscrever acesse o formulário no Núcleo de concursos da UFPR: nc.ufpr.br ou aqui.