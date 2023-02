BR-376 volta a operar em 4 faixas e já tem caminhão sem freios descendo a serra

A concessionária da BR-376, a Arteris Litoral Sul, concluiu, nesta segunda-feira (6), a primeira etapa de obras na BR-376, em Guaratuba. Pouco depois do meio-dia, um caminhão sem freios teve de usar a área de escape para evitar um acidente maior na descida da Serra do Mar.

Liberadas 24h – Com as obras, foi liberada mais uma faixa na pista norte no km 668,6, onde houve o deslizamento no mês de novembro, com duas mortes de pessoas soterradas.

Dessa forma, o trânsito na Serra do Mar agora opera 24 horas com quatro faixas, duas para cada sentido. Até então, o fluxo operava por três faixas, uma faixa para cada sentido, e outra reversível para o sentido de maior demanda.

Os trabalhos na altura do km 668 prosseguem em ambas as pistas – para viabilizar a recuperação total do local. No sentido norte, as atividades se concentram na reconstrução da cortina de concreto – encosta na margem direita da via. Essa obra deve ser concluída até junho, com restabelecimento da operação original da pista norte – três faixas para trânsito.

No sentido sul, as atividades se concentram na recuperação da encosta na margem direita da via – os trabalhos neste local devem ser concluídos no segundo semestre, também possibilitando o restabelecimento da condição original – três faixas.

Sem freios – Por volta das 13h, uma carreta, que transportava sucata entrou na área de escpae que fica km 667,3 da BR-376/PR, também em Guaratuba. O veículo descia a Serra do Mar e ficou sem freios. Adentrou 50 metros da caixa de cinasita. O condutor não sofreu ferimentos.