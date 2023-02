Idoso é suspeito de abuso sexual da bisneta, em Morretes

Foto: PCPR

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão domiciliar contra um homem de 78 anos por estupro de vulnerável contra sua bisneta, de 11, em Morretes. A ação aconteceu na sexta-feira (3), na estrada do Sambaqui, na mesma região.

As investigações e tiveram início após a mãe da vítima denunciar os abusos à Polícia Civil A criança teria contado para sua professora que seu bisavô paterno a agarrou por trás, passou a mão no seu corpo e a fez segurar sua parte intima, enquanto estavam na residência da família.

“Não temos a data exata do fato, mas certo que ocorreu antes do dia 24 de setembro de 2022. Posterior as diligências, representamos pela prisão preventiva do suspeito que foi decretada pelo judiciário. Contudo, na própria decisão, foi substituída por domiciliar com monitoração eletrônica em razão da idade do autor”, afirma o delegado André Rosa.

DENÚNCIAS – A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à crimes sexuais. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estupro de vulnerável. As denúncias anônimas podem ser feitas através do 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 9964-1859, diretamente à equipe de investigação.