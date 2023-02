Paraná terá R$ 706 milhões em investimentos rodoviários, adianta Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou nesta terça-feira, 7, ao deputado federal Zeca Dirceu (PT), que a pasta terá R$ 706 milhões para obras rodoviárias no Paraná em 2023. “Na manutenção no orçamento de 2023, temos R$ 305 milhões e R$ 220 milhões em construção e adequação – porque este projeto já leva em consideração a concessão (dos pedágios). Isso porque o Paraná está com pouco investimentos em construção. E de restos a pagar do ano passado são mais R$ 181 milhões”, disse Renan Filho durante audiência com parlamentares.

“São R$ 706 milhões. Isso representa um incremento de 235% com relação ao que foi em 2022. No ano passado, foram R$ 211 milhões. A maior parte desses recursos previstos, 70%, é para manutenção. Isso já foi um esforço que o governo fez para ampliar a capacidade de investimento. Isso não aconteceu só no Paraná, aconteceu em todo o Brasil”, completou.

“Foi uma reunião importante e muito produtiva. O ministro pontuou muito bem como estavam os investimentos em infraestrutura, praticamente zerados, e como vamos resolver mais esse grande passivo deixado pelo governo anterior”, disse o deputado.

Boiadeira

Zeca Dirceu defendeu também a conclusão da pavimentação da Estrada da Boiadeira (BR-487) entre a Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste. “Falta apenas um pequeno trecho que passa pela minha cidade de Cruzeiro do Oeste. A Boiadeira é responsável pelo escoamento de grande parte da produção do noroeste e do Paraguai até o Porto de Paranaguá, atendendo também as indústrias de alimentos e vestuários”, disse.

O ministro disse que a pavimentação deste terceiro lote de 38,9 quilômetros já está licitado, deve custar R$ 300 milhões e vai passar pela localidade de Lovat. As conexões alcançam o trecho entre Cruzeiro do Oeste e Campo Mourão. Há expectativa de encerrar a revitalização total da Boiadeira nos próximos anos, que tem mais de 150 quilômetros no Paraná. A rodovia é uma das principais ligações com o Mato Grosso do Sul, os dois maiores produtores agrícolas do País.

O deputado disse ainda a importância da pavimentação da BR-163 – o trecho de 32,5 quilômetros entre Capitão Leônidas Marques e Lindoeste – e da BR-158 no trecho de 66 quilômetros entre Campo Mourão e Palmital. “São rodovias muito importantes no noroeste do Paraná”.

“Enforcamento”

Na reunião em participaram deputados de 10 estados, o ministro Renan Filho explicou que o setor de infraestrutura sofreu um “enforcamento” de investimentos nos últimos. Em 2012, no governo da presidente Dilma Rousseff (PT), o orçamento era de R$ 55 bilhões, caiu para R$ 7 bilhões em 2022 e previsto R$ 5 bilhões para o orçamento de 2023. “Isto significa apenas 10% do era em 2012 e uma demonstração clara que não havia nenhuma prioridade para o investimento em infraestrutura no país”.

“Esse ano, temos um orçamento de R$ 18 bilhões e isso vai nos dar muita condição de fortalecer os investimentos do Ministério dos Transportes nos estados”, completou.