Governo anuncia duplicações e binário na PR-412

Duplicação entre Matinhos e Pontal do Paraná | Vídeo divulgado pelo Governo do Paraná

O governador Ratinho Junior anunciou nesta nesta terça-feira (7) três novos investimentos em infraestrutura na rodovia que liga todas as cidades balneárias do Litoral do Paraná, a PR-412. O governo não informou a data prevista para o início destas obras específicas, que fazem parte de um pacote de investimentos que, segundo o anuncio feito deverá ter licitações realizadas ainda neste ano e as obras iniciadas até 2024.

A maior e mais custosa obra de duplicação inicia na ponte sobre o Canal de Matinhos e segue até o entroncamento com a PR-407, no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, totalizando 14,5 quilômetros de extensão.

Todo o trecho será restaurado, com implantação de um novo viaduto no trevo da Avenida Curitiba e implementação de vias marginais. A obra está orçada em R$ 309 milhões.

Outra obra é o Binário de Pontal do Paraná. Ele terá adequação de vias municipais com implantação de novo pavimento, em padrão rodoviário, para atender o tráfego municipal, desafogando a PR-412. Inclui a execução de um novo viaduto em entroncamento com a rodovia estadual. O custo é de R$ 12 milhões.

Também foi anunciada a duplicação dos 12,8 quilômetros do trecho paranaense da rodovia entre Guaratuba e a cidade catarinense de Garuva, no início da PR-412.

O projeto contemplará melhorias no entroncamento com a PR-808, que dá acesso a Itapoá. Um viaduto será implantado no balneário de Coroados e a ponte sobre o rio da Praia será reforçada ou reconstruída. O investimento será de cerca de R$ 100 milhões.

PR-412 com Trevo de Coroados e a ponte sobre o rio da Praia, em Guaratuba | foto: José Fernando Ogura/AEN

Um outro pequeno trecho da PR-412, rodovia Máximo Jamur, que começa em Guaratuba, na divisa com Santa Catarina, e termina no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, já está sendo duplicado, uma obra que está com três anos de atraso.

A parte urbana da rodovia que coincide com a avenida Juscelino Kubitschek (JK), em Matinhos, tem 2,4 quilômetros de extensão e teve o contrato de duplicação assinado em novembro de 2018 e deveria ficar pronto em maio de 2020 (18 meses de obra).