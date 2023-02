Jogos de Aventura e Natureza movimentam praias no final da temporada

O final de semana passado foi repleto de competições dos Jogos de Aventura e Natureza em Matinhos, no último mês da temporada de verão.

No balneário Flórida, teve a abertura do Circuito Paranaense de Surf Amador, disputado pela primeira vez naquela praia. O presidente da Federação Paranaense de Surf, Renato Trogue, chamou atenção para a qualidade das ondas, que já sofrem a influência da engorda da praia, o que gerava uma apreensão entre os surfistas e toda a cadeia envolvida no esporte. Até agora, os atletas estão aprovando.

Os locais Edson de Prá e Gabriely Vasque souberam aproveitar as boas condições para para faturar o caneco na categoria Open, a principal.

Confira:

Open Feminino

Gabriely Vasque Clara Chaves Andressa Carvalho Simone Felix

Open Masculino

Edson de Prá Renan Batalha Ryan Coelho Raul da Silva

Sub 12

Luca Messenger Gabriel Chiah Rian dos Reis Gustavo Pires

Sub 14 Feminino

Kaylane Antunes Kyara Antunes Isabela Aoto Rafaela Aoto

Sub 14 Masculino

Kauã Carvalho Cristopher Lopes Gustavo Pires Gabriel Chiah

Sub 16 Feminino

Gabriely Vasque Clara Chaves Duda Azamor Isabela Aoto

Sub16 Masculino

Ryan Coelho Kauã Carvalho Cristopher Lopes João Zimmerman

Sub 18

Ryan Coelho Victor Inácio Kauã Carvalho Sebastian Simonetto

Universitário

André Luiz Brayan Neves Ricardo Tavares Paulo Machado

Curitiba

Matheus Prado Angelo Cominese Pedro Loewnthal Amauri Maia

Master

Renan Batalha Marcelo Saporski Gabriel Castigliola Renato Trogue

Grand Master

Marcio da Veiga Marcelo Saporski Renato Trogue Ricardo Tavares

Fotos: Clóvis Santos

Paradesporto inclusivo

Seguindo as agendas de eventos voltados ao paradesporto no Verão Maior Paraná, 15 atletas paralímpicos puderam participar de uma demonstração e vivência do surf de uma forma adaptada para pessoas com deficiência. A ação aconteceu no sábado (4) enquanto aconteciam as competições.

O profissional de Educação Física Sanderson Trevisan, que comandou a aula, comentou sobre a ação realizada com os atletas. “São alguns deficientes visuais, outros deficientes físicos e essa vivência conta com três momentos: conhecimento da prancha de surf, conhecimento básico das técnicas iniciais para se praticar o esporte e, no terceiro momento, eles fazem a imersão da essência do que o surfista busca no esporte, tanto dentro quanto fora da água”, destacou.

Atleta de diversas modalidades do paradesporto, Eron Matheus Meyenberg destacou a importância das ações de inclusão durante o campeonato. “Estou amando essa vivência. Semana passada foi sensacional, mas o surf tem meu coração, eu surfo faz oito anos como lazer, sou atleta de rugby em cadeira de rodas, vim da natação e pretendo entrar para o surf paralímpico”, disse.

Cross Games atrai grande público

Na Arena de Caiobá, o Desafio de Cross Games chamou a atenção do público, durante todo o sábado, com a participação de 260 atletas. A competição envolve muita força física, agilidade e concentração para realizar os exercícios de alta intensidade de Cross Fit.

A primeira-dama de Matinhos, Regina Ecler, destacou as parcerias do Governo do Estado com a prefeitura. “A sensação é de alegria e gratidão. Essa parceria do esporte tem trazido um benefício para a população, eu ando pelo centro da cidade e vejo o comércio lotado e até me emociono, pois há muito tempo não tínhamos isso. Além disso, isso, as arrecadações vão beneficiar as crianças da comunidade carente aqui do nosso município”, disse.

Os atletas fizeram doações de latas de leite em pó. Cerca de 600 latas foram arrecadadas e serão doadas para a Provopar e dezenas de crianças serão beneficiadas.

A atleta pontagrossense Kamila Cardozo (28) destacou a satisfação de se superar ao longo da competição. “É nossa primeira competição na categoria amadora e essa prova exige muito. É muito bom ver como estamos em relação às outras competidoras e se superar. A estrutura e a organização estão muito boas, vamos ainda ficar um pouco para curtir o Litoral depois das competições”, finalizou.

Desde o ano passado, os Jogos de Aventura e Natureza levam o Cross Games para várias cidades do Estado. Além desta etapa no Litoral, haverá as competições em mais quatro regiões ao longo do ano.