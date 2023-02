Caiobá tem beach tennis e paradesporto nos Jogos de Aventura e Natureza

A praia de Caiobá, em Matinhos, recebe um dos esportes de praia que mais ganhou adeptos nos últimos anos: o beach tennis, em mais um evento dos Jogos de Aventura e Natureza. O Torneio de Integração de Beach Tennis acontece neste sábado (11), com início programado para às 8h.

As disputas acontecem em cinco categorias sendo elas Amador Master, para atletas a partir de 40 anos, Classe A e B, que é aberta para o público profissional e amador e as classes C e D, para atletas iniciantes. Todas as categorias são distribuídas em masculino, feminino e dupla mista em todas as classes.

A presidente da Associação de Beach Tennis de Guaratuba, Ana Carolina Castelli, ressalta que o torneio é uma vitrine para revelação de novos talentos na modalidade. “O Beach Tennis é um esporte extremamente democrático, pois permite que qualquer pessoa, independente da idade, jogue. Além disso, é fácil de aprender e pode ser jogado na praia ou em academias que tenham quadras de areia. Atualmente o Paraná é campeão nacional de Beach Tennis amador e tem também alguns atletas profissionais bem colocados no ranking internacional. Estamos despontando com diversos talentos para o esporte, que esperamos um dia se tornar olímpico”, afirma.

As inscrições para a participação são gratuitas e podem ser feitas no site dos Jogos de Aventura e Natureza.

O evento também será marcado pela acessibilidade com a Vivência Paradesportiva Inclusiva. Em torno de 40 atletas vivenciarão as modalidades de Beach Tennis, Futebol, Vôlei de Praia, Surf e Bodyboard de forma adaptada.

Duas cadeiras anfíbias serão disponibilizadas para que as pessoas com dificuldade de locomoção possam viver a experiência de estar no mar de maneira segura.

A intervenção paradesportiva ocorre também no sábado, a partir das 9h, ao longo de todo o dia e qualquer um que quiser participar poderá se inscrever diretamente no local.

