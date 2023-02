Veranistas recebem orientações sobre o uso correto do protetor solar

Veranistas recebem orientações sobre o uso correto do protetor solar

Ação das Farmácias Nissei ocorre em Guaratuba e Pontal do Paraná; turistas também podem adquirir o item com os pés na areia

O protetor solar é item fundamental para curtir o verão com segurança. Por isso, a rede de Farmácias Nissei está realizando uma ação para ajudar os veranistas paranaenses a se protegerem dos danos causados pelo Sol. Promotores da marca estão com os pés nas areias de Guaratuba e Pontal do Paraná realizando a venda de filtros solares de diversas marcas e fatores de proteção para destacar a importância de usar e reaplicar o produto.

CEO da rede de farmácias, Alexandre Maeoka conta que a ação foi pensada para facilitar ao máximo os momentos de lazer na praia. “Alguns veranistas acabam se esquecendo de adquirir o filtro solar ou, então, precisam reabastecer o estoque pessoal”, diz.



Proteção é fundamental

O último levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA) sobre a doença estima que, no último ano, o Paraná diagnosticou mais de 8 mil casos de câncer de pele. A farmacêutica responsável pelo Serviços Avançados Nissei (SAN), Priscila Ramos, alerta que o uso do protetor solar é um dos principais meios de prevenção à doença.

“Os protetores agem na nossa pele absorvendo, refletindo e dispersando a radiação UV. Por isso, usar um filtro com FPS [Fator de Proteção Solar] mínimo de 30 é essencial. Ainda, é necessário reaplicá-lo a cada duas horas. Para evitar queimaduras na pele também é interessante evitar a exposição solar no período das 10h às 16h, preferindo horários em que a radiação UV é menor”, explica. Priscila ressalta ainda que a exposição controlada ao sol é fundamental à saúde, por ser necessária para produção da vitamina D.