Santos entra em briga contra rebaixamento no Paulistão pelo terceiro ano consecutivo

Foto: Santos

O Santos é um dos maiores times de futebol do mundo em todos os tempos, mas a realidade do Alvinegro diz totalmente o contrário e é cruel com a equipe, que tem penado até mesmo no Paulistão e já vai deixando de ser escolha em sites de apostas como https://www.esportebet.com/ . Em 2023, o time vem repetindo o terrível início de ano, como nas temporadas de 2022 e 2021, e corre riscos de rebaixamento no estadual.

Fato é que o Peixe está mergulhado em uma crise financeira que já dura anos, por conta de gestões financeiramente temerárias. A equipe do Litoral tem vivido momentos esporádicos, como a ida à final da Libertadores de 2020, no vice-campeonato para o Palmeiras.

Quando o assunto é Paulistão, o Santos tem envergonhado e assustado seu torcedor. Na temporada de 2021, o clube quase caiu para a segunda divisão estadual, tendo se livrado apenas na última rodada, em vitória contra o São Bento. À ocasião, o time praiano fez apenas 13 pontos em 12 partidas disputadas, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Santos venceu o São Bento e se safou – Foto: Ivan Sartori/SFC

No ano seguinte, a terrível campanha se repetiu. O Peixe não passou tanto sufoco como em 2021, mas seguiu decepcionando seu torcedor. Com 14 pontos e muitas trocas de treinadores, o Santos passou longe de se classificar ao mata-mata.

Roteiro repetido

Para a atual temporada, o Alvinegro Praiano foi ao mercado e buscou reforços pontuais como Dodi, João Lucas, Messias e Mendoza. A expectativa era alta, ainda mais com a chegada do técnico Odair Hellmann. Porém, bastou o Paulistão começar para a carência do elenco do Santos vir à tona.

Até o momento, em seis partidas, o Peixe venceu uma, empatou três e perdeu duas, com destaque para o revés contra o rival Palmeiras, por 3 a 1. O time tem seis pontos e é o lanterna do Grupo D, atrás de Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Botafogo-SP. Ainda restam mais seis partidas e, claro, o escrete santista tem condições matemáticas de se classificar, mas o destino é nebuloso. Na classificação geral, o Santos ocupa a 11ª posição dos 16 times do Paulistão, apenas dois pontos à frente da Portuguesa, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Santos não é campeão de nada desde 2016, quando venceu, justamente, o Paulistão. Nessa temporada, o estadual seria a chance mais viável de uma conquista na Vila Belmiro, mas as chances caem a cada rodada, ao passo que o desespero do torcedor aumenta.