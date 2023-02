Novo calado da Cattalini amplia potencial de movimentação de cargas

A calado do berço interno passou de 11,50 para 12 metros, o que possibilita ganho potencial de movimentação de 2.000 toneladas de granéis líquidos por navio

Foto: Divulgação

A Cattalini Terminais Marítimos ampliou o calado do berço interno do seu píer privado, passando de 11,50 para 12 metros. A formalização do aumento ocorreu na última semana, com a anuência das Autoridades Marítima e Portuária e da Praticagem de Paranaguá, atestando as condições de segurança das manobras dos navios.

Com o incremento, o píer da Cattalini passa a oferecer aos clientes maior capacidade de carga e otimização do uso da estrutura marítima. “O ganho potencial de movimentação é de, aproximadamente, 2.000 toneladas de granéis líquidos por navio. Os investimentos em dragagem e em melhorias nas estruturas marítima e terrestre garantem segurança e agilidade às operações e redução do custo do frete”, avaliou José Paulo Fernandes, diretor-presidente da companhia.

Após as recentes campanhas de dragagem, o berço externo do píer privativo passou para 12,8 metros e o berço interno para os atuais 12 metros. A estrutura tem capacidade para receber navios de 229 e 190 metros de comprimento, respectivamente.

No ano passado, a Cattalini movimentou mais de 5,1 milhões de toneladas de granéis líquidos, um aumento de 18% em relação a 2021. Os resultados foram impulsionados, principalmente, pelas exportações de óleos vegetais e biodiesel e pelas importações de derivados de petróleo e soda cáustica.