Terminal de Contêineres de Paranaguá recebe nova linha marítima

Primeira embarcação chegou nesta terça-feira | foto: Divulgação

O navio M/V Theodor fez a primeira escala no Terminal de Contêineres de Paranaguá nessa semana (terça, 7). Com capacidade de 1.304 TEU’s (medida para 20 pés de comprimento de contêiner), a chegada da embarcação marca a inauguração da rota marítima que liga Paranaguá à Cuba, Colômbia, Panamá, República Dominicana e México. Com a nova linha, a TCP chega a 17 escalas marítimas semanais disponíveis para os clientes.

Durante a inauguração da linha no terminal, houve uma cerimônia de boas-vindas e a entrega de um presente da cultura chinesa ao armador. Estiveram no evento a gerente de armadores, Carolina Brown; o gerente de planejamento de operações, Felipe de França e o coordenador de armadores, Ramon Canova.

Segundo Carolina Brown, “a vasta gama de serviços marítimos e escalas regulares em nosso terminal traz aos exportadores e importadores uma maior competitividade em toda a cadeia logística. Com mais opções de serviços, os clientes sentem maior segurança e podem entregar com maior rapidez o produto”.

A linha marítima é operada pelo armador panamenho CTM, representado na América do Sul pela Poseidon Container Shipping. O CEO da Poseidon, Ivo Rodrigues da Paixão Júnior, afirmou que, ainda em 2023, uma segunda embarcação, com capacidade de 2.500 TEU’s, integrará essa frota. Segundo ele, as maiores oportunidades nesse empreendimento estão no segmento de madeira, proteína animal, congelados, papel, celulose, pisos cerâmicos, carga perigosa e demais cargas secas em geral.

O CEO da Poseidon destacou os diferenciais que o fizeram buscar a TCP como a maior disponibilidade de escolhas na janela de atracação; suficiência de tomadas para contêineres refrigerados; organização e profissionalismo da equipe. A infraestrutura de ponta e a linha ferroviária dentro da TCP, que se estende até às proximidades do Paraguai, também facilitam um possível acesso àquele mercado no futuro e atraíram a atenção do armador. “Esperamos construir uma relação de longo prazo, que tenha o foco principal na satisfação dos nossos clientes e nas necessidades do mercado brasileiro”, destaca o CEO.

De acordo com Carolina Brown, outros fatores beneficiaram a ampliação das linhas, como os investimentos contínuos em estrutura, os recordes de produtividade e o aumento da capacidade operacional. “Atualmente, a TCP possui 3 berços de atracação (local onde o navio encosta no cais) e 7 ternos (equipes que trabalham a bordo do navio), facilitando o recebimento das escalas. Atendemos todos os continentes e buscamos fortalecer nossas atividades em parceria com os armadores”, finaliza Brown.