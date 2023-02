Prefeitura e SPU discutem gestão da orla e quiosque de Matinhos

Foto: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), no gabinete da Procuradoria-geral Municipal, uma reunião com integrantes da Superintendência do Patrimônio da União no Paraná (SPU/PR). No encontro, que contou com integrantes de diversas pastas da Administração Municipal, foram tratadas as questões da gestão da praia e dos quiosques na orla.

O administrador da SPU-PR Maurício Roberto Nascimento Martins informou quais são as etapas que devem ser cumpridas para a regularização dos quiosques. Primeiramente, a Prefeitura deve entrar com um pedido de cessão à União. Após a autorização dada pela SPU, tem início o processo licitatório.

“A Prefeitura está direcionada a resolver a questão da melhor forma. E é a própria gestão municipal que sabe como está a situação no município. Nós vamos estar sempre a disposição”, disse Maurício Roberto Martins durante a reunião. “Eu estive em outras gestões e nunca o SPU foi tão aberto ao diálogo”, avaliou o secretário de Urbanismo, Maurício Piazzetta

Também representando a SPU, acompanhou o encontro o engenheiro Alex Garcia Santa Maria. Ainda participaram da reunião o procurador-geral do Município, Ronysson Pontes; a diretora-jurídica da Procuradoria, Nairelle Ferreira; os secretários do Meio Ambiente, Sérgio Cioli, e de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luís Leal; e o suplente da Secretaria de Meio Ambiente na Gestão da Orla, Clivor Negochadle; além do diretor de Fiscalização e gestor da área da praia, Paulo Sozo; e o fiscal Rodrigo Doelle.