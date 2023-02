Polícias realizam ação contra tráfico e homicídios em Paranaguá

A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Militar do Paraná estão nas ruas de Paranaguá desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), para cumprir 12 ordens judiciais contra um grupo criminoso ligado a homicídios.

Dentre as ordens judiciais estão 11 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Cerca de 100 policiais civis e militares participam da ação, que ainda conta com o apoio de cães da PCPR.

A ação é resultado de investigações de alta complexidade, realizadas de forma integrada entre a PCPR e PMPR. O objetivo é desarticular a organização criminosa que, conforme apurado pelas forças de segurança, está ligada também ao tráfico de drogas na região.