IFPR Paranaguá faz sorteio de 84 vagas de nível superior

O Campus de Paranaguá do IFPR fará sorteio público de vagas remanescentes para cursos de nível superior.

O sorteio será realizado na próxima terça-feira (14), às 18h. Será no auditório do campus, localizado na rua Antônio Carlos Rodrigues, no bairro Porto Seguro.

Para participar, as pessoas deverão ir até o campus,levar o RG e preencher uma ficha que será colocada na urna. Os interessados com menos de 18 anos deverão estar acompanhados de seus pais – os pais deverão portar RG.

Serão preenchidas 84 vagas por meio de sorteio. Confira.

Licenciatura em Ciências Sociais: 24 vagas

Licenciatura em Física: 34 vagas

Tecnologia em Gestão Ambiental: 26 vagas

Mais informações confira no Edital nº 3 de 06 de fevereiro de 2023.