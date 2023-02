30 alunos do curso pré-vestibular gratuito passam no vestibular da UFPR

Aula realizada no Centro de Capacitação da Prefeitura de Pontal do Paraná

Um total 30 alunos do ensino público de Matinhos e Pontal do Paraná que fizeram o cursinho pré-vestibular gratuito da UFPR foram aprovados no vestibular da própria universidade.

O Curso Preparatório ECurSo foi realizado pela UFPR Litoral, em Matinhos, e pelo Centro de Estudos do Mar, em Pontal, numa parceria com as secretarias de Educação dos dois municípios. Foram abertas 50 vagas para estudantes da rede pública de cada cidade.

As aulas das disciplinas de Matemática, Química, Física e Português

aconteceram na Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva, em Matinhos, e no Centro de Capacitação da Prefeitura de Pontal do Paraná, entre agosto e novembro de 2022.

O resultado foi que 16 estudantes de Matinhos e 14 de Pontal foram aprovados no vestibular 2023 da UFPR.

Aula inaugural aconteceu na Escola Municipal Wallace Tadeu de Mello e Silva

Com informações e fotos das prefeituras de Matinhos e de Pontal do Paraná