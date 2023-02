TCP informa que filas não têm relação com terminal

TCP informa que filas não têm relação com terminal

A TCP, empresa que administra o terminal de contêineres de Paranaguá, informa que os seus sistemas e atendimento a caminhões estão funcionando normalmente, e que as filas registradas na cidade na data de hoje (10/02) não tem relação com suas operações.

“Em busca das possíveis causas, foi identificado um congestionamento junto às obras na Rua Barão do Rio Branco, o qual estaria gerando as filas”, dia a empresa. A TCP relatou o problema para a Autoridade Portuária para que a empresa responsável tome as devidas providências.