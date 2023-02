De como um dia o casino apareceu

Embora hoje o casino marque presença quase cotidiana nos momentos de lazer e diversão, ele leva séculos acompanhando as preferências dos apostadores nos jogos de azar. E aí é bom separar que mesmo que os jogos de azar e as apostas sejam atividades que não surgiram ao mesmo tempo, as duas coincidem da necessidade de entretenimento inerente ao ser humano que buscou, de algum jeito, te-lo sob seu controle. O interessante é que essa mistura abriu a porta ao surgimento dos casinos nos diferentes países e da mão de histórias regadas por anedotas incríveis que falavam de um ambiente de muita emoção, alegria e risco, claro está. A palavra casino é de origem italiana, significa ‘casa de campo imponente’ e sabe-se que existiram na Itália residências utilizadas por nobres e de classe média alta como locais de lazer onde, entre as atividades que costumavam fazer, tinham jogos de azar e apostas. O Casino de Veneza, construído no século XVI mas inaugurado um século depois para a recreação da classe aristocrática italiana, pode ser considerado o precursor dos locais físicos da atualidade. Mas o estabelecimento que termina dando as características do que é um casino atual é o Casino de Monte Carlo, levantado em 1856. De lá pra cá, muito tempo passou, mesmo que as verdadeiras mudanças vieram há pouco, com a aparição da internet que abriu o caminho para os casinos online e cujo começo se remonta a 1994, quando foi legalizado em Antígua e Barbuda o primeiro do gênero. Embora os atuais casinos sejam fruto da transformação sofrida pelas antigas casas de campo, ao chegarem às cidades o fizeram acompanhados por certas inseguranças e riscos que hoje estão reduzidos à sua expressão mínima. Prova mais do que suficiente disso é que quem escolher qualquer site online para testar o nível de segurança que possui perceberá que com a tecnologia atual é impossível atingir um grau superior. Agora é só escolher blackjack, caça-níqueis, dados ou roleta e se divertir desde o sofá de casa.

Um longo caminho percorrido

O casino de hoje é uma consequência da evolução de alguns jogos praticados na antiguidade. Jogada por soldados romanos e gregos, ‘a roda da fortuna’ precisava de uma roda de carruagem ou de um escudo com divisões. Girado em uma ponta de lança ou um prego, é um dos precursores. Na Itália, na segunda metade do século XV, ‘a girella’ deu início à aparição dos números e das cores vermelho e preto. Também na Itália apareceu o verdadeiro lote, ou ‘biribissi’, que embora não fosse uma roda e não girasse introduziu as apostas em imagens e números pares e ímpares. Na ‘hoca’, outro jogo italiano que oferecia um prato giratório com números localizados em buracos em sua periferia, a bola lançada no sentido contrário ao do giro, o número zero e o fato de a casa ganhar se sair. ‘Le boule’, um jogo francês do XVIII, tinha um prato giratório com dois círculos concêntricos cada um, com dezoito buracos numerados de um a nove. E o ‘roly poly’, jogado no Reino Unido no XVIII, no qual só se podia apostar no par ou ímpar, pois havia vinte seções consideradas como tal, duas marcadas com o número zero. Muita história, nomes, um caminho de centenas de anos, a diversão assegurada sempre.