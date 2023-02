Litoral tem 18 pontos impróprios ao banho, aponta IAT

O Litoral do Paraná tem 18 pontos impróprios ao banho, 3 a menos do que na semana passada, informou o Instituto Água e Terra (IAT), nesta sexta-feira (10), no penúltimo boletim da temporada.

Destes pontos não indicados para o banho, 10 são em foz de rios e canais de drenagem que desembocam na praia: 7 em Guaratuba, 2 em Matinhos e 1 em Pontal do Paraná. Os outros ficam em Morretes (3), na Ilha do Mel – Paranaguá (2), Matinhos (1), Pontal do Paraná (1) e Antonina (1)

Dos 76 locais monitorados, entre Litoral e regiões Oeste e Norte, 58 foram considerados apropriados,

Este é o 8º Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, incluindo dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. O monitoramento começou na semana do Natal e vai até o fim da temporada, no Carnaval.

É possível acessar os Boletins de Balneabilidade no site www.iat.pr.gov.br no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP Balneabilidade Paraná, disponível para celular Android no Google Play. O serviço é ofertado há mais de 30 anos e realizado no período de maior fluxo de veranistas.

A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, e os resultados são divulgados semanalmente. Ao longo desta temporada do Verão Maior Paraná serão emitidos nove boletins, até o dia 17 de fevereiro de 2023.

Confira os boletins da Costa Oeste e Norte e do Litoral.