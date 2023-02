Shows do Verão se despedem e Pontal embala o Pré-carnaval

Depois de cinco finais de semana, o público vai se despedir dos shows gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná com pagode e axé.

Hoje à noite, sexta-feira (10), o Ara Ketu se apresenta em Matinhos e o Grupo Sempre Tem em Pontal do Paraná. No sábado (11), a programação é invertida: Grupo Sempre Tem em Matinhos e Ara Ketu em Pontal.

Os palcos do Verão Maior Paraná apresentaram, até agora, 20 shows nas duas cidades, com 11 atrações diferentes que atraíram milhares de pessoas. No total, serão 24 apresentações.

As atividades começam às 20h no palco, com animação e recreação.

A Prefeitura de Pontal do Paraná, aproveita os dois shows e realiza eventos locais, em parceria com o Verão Maior. Hoje, antes do show do Sempre Tem, acontece o Festival Música Boa Pontal, com vários artistas locais: Julio Baroni, Vanessa Vaqueira, Felipe Eduardo, Cristian Silva, Nayara Cristina e Marlon Jhonez.

Aproveitando a presença do Ara Ketu, Pontal do Paraná dá largada, no sábado, no Carnaval do Litoral.

O pré-carnaval terá blocos, trios elétricos e banho de espuma. A concentração será a partir das 15h na Praça Central do balneário Shangri-lá, com a banda Nega Veia.

De lá, os blocos “do Pangaré”, “Folks”, “Pontal, “Já Pode ou Tá Cedo”, “Pinga Festa” e “Oowwhh”, vão seguir, com trio elétrico, até o Centro de Eventos do balneário Marisol. Lá, todos vão acompanhar o show do Ara Ketu, em clima de carnaval.

Quem tem um bloco carnavalesco e quiser participar do Pré-Carnaval, ainda dá tempo de fazer o cadastro nas redes sociais da Prefeitura de Pontal do Paraná.