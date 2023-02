2ª Promotoria de Guaratuba seleciona estagiário de Direito

A 2ª Promotoria de Justiça de Guaratuba seleciona estudante de Direito para estágio. O candidato aprovado receberá bolsa-auxílio de R$1.500,00 e a auxílio-transporte de R$ 242,00 mensais.

De acordo com edital assinado pelo promotor Élcio Sartori, o candidato deve estar regularmente matriculado e frequentando as aulas a partir do 3º ano ou 5º período; ter disponibilidade de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período matutino ou vespertino; ter conduta compatível; e não ter exercido dois anos de estágio de Direito no MPPR.

Para requerer a inscrição, o candidato deverá encaminhar o pedido para o e-mail guaratuba.2prom@mppr.mp.br com as informações constantes no edital abaixo. As inscrições podem ser feitas a partir deste sábado (11), até o dia 3 de março, às 18h.

A prova escrita será realizada no dia 7 de março, às 13h30, no Fórum de Justiça de Guaratuba, na rua Tiago Pedroso, nº 417, Cohapar.