Dicas e Cuidados para pós-operatórios em crianças

Assim como em uma cirurgia feita em adultos, o pós-operatório em crianças exige uma série de cuidados. Seguir as recomendações médicas nesse período, é fundamental para que o paciente alcance um bom prognóstico. No caso das cirurgias pediátricas, os cuidados após uma cirurgia labiopalatina ou de qualquer anomalia congênita, envolvem desde repouso à adoção de uma dieta saudável e balanceada. Confira algumas dicas essenciais sobre cuidados no pós-operatório para crianças.

Alimentação

As crianças que passaram por cirurgias para correções de anomalias craniofaciais e anomalias congênitas em geral, podem se beneficiar com o consumo de alguns alimentos que auxiliam na cicatrização, na imunidade e também atuam como anti inflamatórios.

A vitamina C, por exemplo, age na formação do colágeno no corpo e além de fortalecer o sistema imunológico. Já as frutas vermelhas são poderosos antioxidantes. Inclua também na dieta de seu filho, carnes de cortes magros (patinho, peito de frango, lagarto e filé mignon) para conseguir uma dose extra de proteína.

Em cirurgias de labioleporino, uma das anomalias congênitas mais comuns, a família também precisa ter atenção no posicionamento correto do bebê na hora da alimentação, isso porque bebês que operaram de fissuras labiopalatinas devem ser posicionados quase de pé para se alimentar.

Limpeza

Toda cirurgia que envolve cortes e incisões deixa cicatrizes, mas alguns cuidados com a limpeza da região podem tornar o processo de cicatrização mais fácil, menos doloroso e com melhor resultado estético. É fundamental ficar atento à limpeza da ferida e higienizar a região com soro ou água oxigenada volume 10. Siga sempre a orientação médica.

Em um segundo momento, o paciente deve ter cuidado com os curativos.

Cuidados com quedas e impactos

Quando a criança já anda, os cuidados no pós-cirúrgico devem ser redobrados para evitar quedas ou impactos de qualquer espécie no local operado. Além da abertura de uma nova ferida, um tombo ou batida pode provocar sangramentos internos.

Busque alternativas como jogos de tabuleiro e filmes para que as brincadeiras bruscas não ocorram nesse momento.

Retorno ao médico

Até que o fim do tratamento seja determinado pelo médico, é importante que a periodicidade das consultas sejam respeitadas. É importante lembrar que, muitas vezes, as crianças precisam de atendimento multidisciplinar, por isso, compareça às consultas de psicologia, fonoaudiologia, entre outras, quando for o caso.

Além disso, os médicos pedem para que o paciente retorne dentro de alguns anos para uma nova avaliação do local operado. Anote em sua agenda para não esquecer.