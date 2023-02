Estrada da Graciosa terá operação pare-e-siga 24 horas

Foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou nesta sexta-feira (10) operação pare-e-siga em período integral (24 horas por dia) na Estrada da Graciosa (PR-410). O trecho em meia pista fica entre o km 7 e o km 8, atualmente em obras de recuperação após deslizamentos de terra nas encostas no ano passado, e entre o km 12 e km 11, também danificados e com melhorias previstas e em fase inicial.

Antes o tráfego ficava restrito no local das 7h até as 18h, com a rodovia ficando totalmente bloqueada entre o km 6 e o km 16 nos demais horários.

A medida visa atender a demanda de usuários e comerciantes da região, e será avaliada pelo DER/PR quanto ao número de veículos circulando pela rodovia no período noturno, e seu impacto no volume de tráfego durante o dia. O trecho recebeu reforço na sinalização, bem como dispositivos de iluminação nos pontos em obras, para garantir a segurança dos condutores.

OBRAS – O DER continua trabalhando na recuperação da rodovia, atingida por escorregamentos de terra no final do ano passado e também em janeiro.

No km 7, onde o escorregamento de material foi abaixo da rodovia, chegando a causar rachaduras no pavimento, já foram executadas 40% das colunas com a técnica “jet grouting”, que injeta nata de cimento no solo, para consolidar e melhorar a estabilidade do local. O talude danificado receberá na sequência a recuperação de cortina atirantada, além de reforço da estrutura e implantação de novos drenos para direcionar a água das chuvas.

No km 8, onde um escorregamento de terra, árvores e rochas atingiu a pista, foi recomposto o talude e executados novos dispositivos de drenagem de águas da chuva. Os serviços estão concentrados agora na perfuração da rocha para na sequência instalar uma tela metálica de alta resistência.

No km 12 foram iniciados os serviços de retirada de material solto do escorregamento e de reconformação do talude. O trecho, até o km 11, também danificado, está em meia pista com a segunda operação pare-e-siga da Graciosa.

Os serviços de recuperação ainda serão realizados em dois pontos do km 11. Os locais já receberam serviços de limpeza e retirada de materiais, e contam com barreiras de concreto New Jersey, bem como sinalização de emergência. Um segundo ponto de operação pare e siga é realizado entre os locais danificados.

Operação na Estrada da Graciosa

Como era:

Operação pare-e-siga do km 7 ao km 8, e do km 11 ao km 12, das 07h às 18h. Bloqueio total nos demais horários do km 6 ao km 16.

Como ficou:

Operação pare-e-siga do km 7 ao km 8, e do km 11 ao km 12, 24h por dia, sem bloqueio total.