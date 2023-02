Antes do Carnaval, segue rotina de caminhões sem freios na BR-376

Desde que o trecho da Serra do Mar da BR-376, em Guaratuba, teve as quatro pastas liberadas, já houve três situações de caminhões descendo sem freios e tendo de parar nas áreas de escape.

A liberação do trecho onde houve deslizamentos que causaram duas mortes no final do ano passado, aconteceu na madrugada de segunda-feira (6). Por volta das 13h do mesmo dia, já havia um caminhão sem freios fora da pista em Guaratuba (BR-376 volta a operar em 4 faixas e já tem caminhão sem freios descendo a serra).

A cena se repetiu duas vezes no dia 10, num prazo de 5 horas, na Área de Escape do km 667 da BR-376, em Guaratuba. A primeira foi registrada por volta das 5h, quando um caminhão, que transportava 14 tonelada de ferro, adentrou 35 metros no dispositivo, após perda dos freios.

A segunda, por volta das 10h, quando um caminhão, com carga de 13 toneladas de madeira, que também apresentava falha nos freios, adentrou 55 metros do dispositivo. Em ambas as situações, os motoristas saíram ilesos.

No dia 9, houve o uso da outra área de escape, que fica no km 671,5 da BR-376/PR, também em Guaratuba. O motivo apontado foi pane no veículo.

Sobre a Operação Especial de Carnaval, a concessionária Arteris Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão restringir o tráfego de caminhões pesados no trecho entre o km 668 e o km 669 da BR-376.

Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, estarão disponíveis 24 horas duas faixas para cada sentido. O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção principalmente para chuvas intensas em curto período de tempo, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

Nesse período de alto fluxo previsto, a PRF irá proibir o tráfego de veículos pesados articulados (carretas, cegonhas, bitrens, etc.) na Serra da BR-376 (km 648 ao km 682, entre Tijucas do Sul e Guaratuba), em ambos os sentidos, em dias e horários diferentes, conforme a descrição abaixo.

A indicação de retorno com rota alternativa será realizada pelos agentes policiais na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Proibição de Veículos pesados – Trecho da Serra do Mar – entre o km 648 e o km 682

Saída para o feriado:

Sexta-feira, dia 17 | horário proibido: 14h às 22h, no sentido Santa Catarina

Sábado, dia 18 | horário proibido: das 06h às 18h, no sentido Santa Catarina

Retorno do feriado:

Terça-feira, dia 21 | horário proibido: das 10h às 22h, no sentido Curitiba

Quarta-feira, dia 22 | horário proibido: das 06h às 14h, no sentido Curitiba.